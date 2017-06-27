Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии

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Париж, 27 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон намерены работать над совместным ответом в случае химической атаки на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом во вторник сообщили французские СМИ.

Согласно предварительной информации, договоренность между сторонами была достигнута в ходе телефонного разговора.

#UPDATE Macron, Trump vow 'joint response' if chemical attack in Syria https://t.co/vK9ihlKCWL — AFP news agency (@AFP) June 27, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп может приехать в Париж 14 июля 2017 года.