Саудовская Аравия не намерена вести переговоры по требованиям Катара

В Избранное

Эр-Рияд, 27 июня. Саудовская Аравия не будет вести переговоры по требованиям Катара. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Как сообщается, аль-Джубейр заявил, что никаких переговоров, касающихся требований Катара, а также других арабских стран в отношении Катара о прекращении терроризма, вестись не будет.

Напомним, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня сообщили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и прекратили всякое сообщение с ним. Причиной подобного шага стали обвинения Катара в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела стран Персидского залива. Позже действия Саудовской Аравии поддержали и другие страны, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива – кроме Кувейта и Омана.