Донбасс: двое ополченцев ЛНР убиты при нападении диверсантов СБУ

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Луганск, 27 июня. Украинская диверсионно-разведывательная группа в Донбассе убила двух ополченцев Луганской народной республики, еще четверо были взяты в плен. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марчко, нападение произошло 24 июня.

Согласно приведенным данным, атака на группу военных ЛНР была совершена на Бахмутской трассе. Двое бойцов были убиты. Осмотр тел показал наличие у каждого более десяти ножевых ран, отметил Марочко.

По данным ЛНР, четверо похищенных ополченцев в настоящее время находятся в застенках СБУ.

Напомним, ранее Луганская народная республика попросила правозащитников оказать содействие в освобождении военнослужащих, которых похитили украинские силовики.