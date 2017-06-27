Иран не нарушает условий ядерной сделки — постпред США в ООН

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Вашингтон, 27 июня. Иранская сторона не нарушает условий ядерной сделки. Об этом во вторник заявила постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли.

Однако она считает, что соглашение якобы не сможет помешать планам Тегерана по развитию ядерной программы.

«Они продолжают развивать свои ядерные возможности, а мы просто дали им много денег на эти цели», — подчеркнула Хейли.

Напомним, ранее стало известно о том, что немецкая сторона выступила против отмены соглашения по ядерной программе Ирана.