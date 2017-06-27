Президент Молдавии намерен законодательно запретить пропаганду объединения с Румынией

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Кишинев, 27 июня. Президент Молдавии Игорь Додон намерен запретить пропаганду ликвидации молдавского государства и его объединения с Румынией.

«Мы должны запретить на государственном и законодательном уровне пропаганду идеи объединения с Румынией. Это необходимо сделать точно так же, как это действует в Румынии - уголовное наказание за попытку подрыва государственности или целостности страны», — заявил Додон.

Он также добавил, что в настоящее время сторонники объединения Молдавии с Румынией готовят ряд мероприятий на 2018 год. Именно в 2018 году исполнится сто лет с момента, когда Румыния ввела свои войска на территорию современной Молдавии.