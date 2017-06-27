Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек

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Сан-Франциско, 27 июня. В социальной сети Facebook зарегистрировано уже более двух миллиардов человек. Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

«Сегодня утром сообщество Facebook официально достигло 2 млрд человек», – написал Цукерберг на своей официальной странице в Facebook. Он отметил, что для него честь быть частью процесса сближения людей по всему миру.

О том, что Facebook считает своей главной задачей сближение и объединению людей из разных стран, Цукерберг рассказал ранее в интервью телеканалу CNN. По словам Цукерберга, таким образом Facebook может сделать мир более открытым и взаимосвязанным.