Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии
Общество
Путин поздравил с юбилеем работников ижевского завода «Купол»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поздравил с юбилеем работников ижевского завода «Купол»

    21:16  27 Июня 2017
    100

    Путин высоко оценил продукцию Ижевского завода «Купол»

    Ижевск, 27 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив ижевского электромеханического завода «Купол» с 60-летием предприятия. Российский лидер также высоко оценил производимую продукцию завода, назвав ее востребованной на рынке.

    По словам главы государства, за 60 лет предприятие продвинулось очень сильно по другим направлениям, «став одним из лидеров нашей отечественной оборонки».

    Как отметил Путин, некоторые виды продукции фармацевтики имеют хороший экспортный потенциал.

    Напомним, ранее Владимир Путин встретился со школьниками-победителями научно-технических конкурсов и соревнований в Ижевске. Встреча президента со школьниками произошла на заводе концерна «Калашников».

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #ижевск
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии

        21:37 27 Июня 2017 58
        Читать
        21:12
        Сегодня

        Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек
        20:54
        Сегодня

        Продюсер CNN объяснил фейковые новости о России погоней за высокими рейтингами
        20:19
        Сегодня

        Суд приговорил националиста Тесака к девяти годам колонии строгого режима
        20:05
        Сегодня

        Путин присвоил Большовой звание заслуженной артистки России
        18:21
        Сегодня

        Установлена мощность бомбы, сработавшей в машине украинского офицера в Киеве

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 4806

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1882

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1805

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1750

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4100
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        20:38   27 Июня 2017
        311
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        339
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1171
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        293