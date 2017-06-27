Путин поздравил с юбилеем работников ижевского завода «Купол»

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Ижевск, 27 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив ижевского электромеханического завода «Купол» с 60-летием предприятия. Российский лидер также высоко оценил производимую продукцию завода, назвав ее востребованной на рынке.

По словам главы государства, за 60 лет предприятие продвинулось очень сильно по другим направлениям, «став одним из лидеров нашей отечественной оборонки».

Как отметил Путин, некоторые виды продукции фармацевтики имеют хороший экспортный потенциал.

Напомним, ранее Владимир Путин встретился со школьниками-победителями научно-технических конкурсов и соревнований в Ижевске. Встреча президента со школьниками произошла на заводе концерна «Калашников».