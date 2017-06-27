Поезд сошел с рельсов в метро Нью-Йорка, более 30 человек пострадали

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Вашингтон, 27 июня. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки выясняют обстоятельства аварии в метро Нью-Йорка.

Согласно предварительной информации в результате резкого торможения поезд сошел с рельсов. Как передает RT, пострадали 34 человека (они получили отравление дымом).

New York City subway train derails, leaving 34 injured. More here: https://t.co/r2c0eZrCQU pic.twitter.com/fG5KmH8Pe0 — Reuters Top News (@Reuters) June 27, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что в Италии столкнулись два поезда.