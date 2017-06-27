Лукашенко встретится с Путиным в ходе рабочего визита в Россию в конце июня

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Минск, 27 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии, которое состоится 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Президент Александр Лукашенко 29-30 июня совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства и четвертом Форуме регионов Белоруссии и России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 30 июня Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин примут участие в пленарном заседании четвертого Форума регионов Белоруссии и России.