Чуркин посмертно награжден Орденом знамени Республики Сербской
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Белград, 27 июня. Президент Республики Сербской Милорад Додик наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (посмертно) Орденом Знамени Республики с серебряным венком за особый вклад в развитие РС.
Как отметил Додик, Чуркин всегда добивался, чтобы голос Республики Сербской услышали.
«Мы хотим воспользоваться сегодняшним днем, чтобы поблагодарить его. Мы наградили борцов посмертно. Несомненный вклад», — подчеркнул он.
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что будущим дипломатам следует воспользоваться наследием Чуркина, который отстаивал позицию своей страны и работал для достижения мира.