Volvo и Nvidia разрабатывают беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом

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Москва, 27 июня. Компании Volvo, Autoliv и Nvidia намерены создать беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Компания Nvidia займется разработкой системы искусственного интеллекта, которая сможет распознавать физические препятствия на пути автомобиля. Первый серийный беспилотный автомобиль будет представлен в 2021 году. До этого момента Nvidia и Volvo планируют устанавливать системы искусственного интеллекта на беспилотных транспортных средствах, которые будут тестироваться в Швеции.

В настоящее время Nvidia работает в партнерстве с Toyota, Audi и Mercedes, компания является одним из самых востребованных технологических партнеров в европейском автопроме.