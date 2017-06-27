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Volvo и Nvidia разрабатывают беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом
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    Volvo и Nvidia разрабатывают беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом

    20:55  27 Июня 2017
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    Volvo и Nvidia разрабатывают беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом

    Москва, 27 июня. Компании Volvo, Autoliv и Nvidia намерены создать беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

    Компания Nvidia займется разработкой системы искусственного интеллекта, которая сможет распознавать физические препятствия на пути автомобиля. Первый серийный беспилотный автомобиль будет представлен в 2021 году. До этого момента Nvidia и Volvo планируют устанавливать системы искусственного интеллекта на беспилотных транспортных средствах, которые будут тестироваться в Швеции.

    Volvo и Nvidia разрабатывают беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом

    В настоящее время Nvidia работает в партнерстве с Toyota, Audi и Mercedes, компания является одним из самых востребованных технологических партнеров в европейском автопроме.

    Автор: Алексей Громов
    #volvo #nvidia #беспилотный автомобиль
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