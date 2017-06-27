Донбасс: ЛНР попросила правозащитников помочь освободить захваченных ВСУ военных

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Луганск, 27 июня. Луганская народная республика попросила правозащитников оказать содействие в освобождении военнослужащих, которых похитили украинские силовики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Согласно предварительным данным, 24 июня украинские диверсанты проникли на территорию ЛНР, напали на группу тыловиков и убили двух человек.

«Четверо оставшихся в живых военнослужащих Народной милиции были похищены. По имеющейся у нас информации, сейчас они находятся в застенках СБУ», — отметил Марочко.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВСУ четыре раза нарушили режим перемирия в Донбассе.