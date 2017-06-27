Путин оценил «умный» пчелиный улей, разработанный школьниками Ижевска

В Избранное

Ижевск, 27 июня. Президент России Владимир Путин встретился со школьниками-победителями научно-технических конкурсов и соревнований в Ижевске. Встреча президента со школьниками произошла на заводе концерна «Калашников» в Ижевске.

Школьники рассказали Владимиру Путину о своих разработках, среди которых электронная система коррекции осанки и «умный улей». Улей оборудован автоматической системой подогрева, а также множеством других функций, которые повышают эффективность разведения пчел.

«Они (пчелы) обленятся совсем работать», — в шутку заметил президент.

Школьники подчеркнули, что в настоящее время проект «умного улья» осуществляется на практике.