Макрон пригласил Трампа во Францию
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Париж, 27 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел телефонные переговоры с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщили французские СМИ.
В ходе диалога Макрон предложил Трампу приехать в Париж 14 июля.
#BREAKING France's President Emmanuel Macron invites Donald Trump to national day parade: official— AFP news agency (@AFP) June 27, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главой Украины Петром Порошенко.