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Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии
Политика
Макрон пригласил Трампа во Францию
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    Макрон пригласил Трампа во Францию

    20:45  27 Июня 2017
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    Макрон пригласил Трампа во Францию

    Париж, 27 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел телефонные переговоры с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщили французские СМИ.

    В ходе диалога Макрон предложил Трампу приехать в Париж 14 июля.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главой Украины Петром Порошенко.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп #макрон
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