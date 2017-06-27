Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

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Москва, 27 июня. Сирийский президент Башар Асад, посетивший во вторник авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия, оставил запись в гостевой книге.

«Я приветствую всех российских бойцов, руководство базы Хмеймим, российское военное руководство, и самое большое приветствие я передаю президенту Владимиру Путину», — написал сирийский лидер, о чем сообщила канцелярия главы арабской республики в мессенджере Telegram

Асад также отметил, что Россия сделала очень многое для Сирийской арабской республики и поддержала ее в борьбе против терроризма.

Ранее сообщалось, что президент Сирии осмотрел российские боевые самолеты и лично попробовал себя в роли пилота истребителя Су-35.