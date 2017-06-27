Продюсер CNN объяснил фейковые новости о России погоней за высокими рейтингами

В Избранное

Нью-Йорк, 27 июня. Один из продюсеров CNN, заявивший, что телекомпания не обладает неопровержимыми доказательствами якобы имеющихся связей между президентом США Дональдом Трампом и представителями России, попал на видео, которое опубликовал известный консервативный активист и общественный деятель Джеймс О'Кифи. На записи продюсер Джон Бонифилд также сообщает, что CNN намеренно публикует материалы на эту тему в погоне за рейтингами.

О'Кифи отметил, что видео было сделано на скрытую камеру в Атланте. Во время беседы Бонифилд заявил, что большая часть материалов о якобы связях Трампа с Кремлем, публикуемых телеканалом, не соответствуют действительности и является вздором.

Бонифилд также объяснил низкими рейтингами продолжающееся раздувание скандала вокруг Трампа и РФ.

Напомним, ранее американский лидер предложил телеканалу удалить и другие «фейковые новости», комментируя увольнение трех журналистов CNN и изъятие материалов о России.