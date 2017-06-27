В Киеве усилят контртеррористические меры после гибели сотрудника украинской разведки

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Киев, 27 июня. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил усилить контртеррористические меры в Киеве, а также в других регионах страны. Об этом сообщили во вторник официальные представители ведомства.

«Учитывая высокий уровень террористической угрозы, принят ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и других регионах Украины», — отметили в СНБО.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Киеве был убит начальник резерва Главного управления разведки министерства обороны Украины Максим Шаповал.