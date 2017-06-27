Суд признал вину Нидерландов в гибели мусульман в Сребренице

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Амстердам, 27 июня. Апелляционный суд Нидерландов признал частичную вину властей страны в гибели более 300 мусульманских беженцев в боснийском городе Сребреница.

Массовое убийство мусульман произошло в 1995 году. Апелляционный суд подтвердил решение 2014 года, согласно которому Нидерланды несут частичную ответственность за случившееся, и постановил выплатить компенсацию потерпевшим.

Суд установил, что голландские миротворцы ООН не смогли защитить беженцев в анклаве Сребреница, которые просили убежища. Из 8 тысяч мусульман миротворцы могли спасти более 300 человек, которые были убиты сербами, следует из выводов суда.