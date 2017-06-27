Путин ответил на слова Бречалова о действиях оппозиции в Удмуртии

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Ижевск, 27 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова врио главы Удмуртской республики Александра Бречалова о попытках проведения акций протеста в регионе 12 июня.

В ходе рабочей поездки Владимира Путина в Ижевск врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту, что в регионе были попытки проведения акций протеста 12 июня, однако жители Удмуртии не проявили к ним интереса. В свою очередь глава государства отметил, что все граждане РФ имеют право проявлять инициативу.

«Все имеют право проявить инициативу», — прокомментировал Путин.

Напомним, 12 июня, в День России, в Москве, Петербурге и других городах прошли акции протеста против коррупции.