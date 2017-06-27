Крым по максимуму: полуостров рад свободным от политических шор туристам и инвесторам

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Глава итальянского МИД Анджелино Альфано заявил, что Италия не признает Крым частью России. Такое мнение он озвучил по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Несмотря на позицию итальянского внешнеполитического ведомства, народ с ней не согласен. Многие предприниматели видят в российском Крыму перспективы для развития своего бизнеса, а туристы, несмотря на преследование со стороны Европейского союза, пусть и не организованными группами, а «дикарями», едут на российский полуостров за новыми впечатлениями.

Крымовед, политолог, общественный деятель, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии КФУ им. Вернадского Сергей Киселев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему позиции бизнесменов, простых итальянцев и высшей политической элиты Италии столь сильно разнятся.

«Интересы простых людей и чиновников всегда сильно различались. Не первый раз в нашей истории происходит подобное. Советский союз не признавали 20 лет. В Крыму контакты на уровне отдельных бизнесменов, корпораций и фирм были, и постепенно процесс признания нас в составе России произойдет, — комментирует для ФАН Сергей Киселев. — Позиция Европы будет такой до тех пор, пока Украина будет существовать в том виде, в каком она есть. Нужно развиваться в тех условиях, в которых мы находимся на данный момент».

Такого же мнения придерживаются и итальянские инвесторы, готовые развивать на полуострове свой бизнес. На прошедшем в мае этого года Международном экономическом форуме в Ялте пять итальянских строительных фирм заявили о готовности построить в Крыму «итальянскую деревню». Отдельные части проекта, по задумке, будут олицетворять красивейшие города Италии: Флоренцию, Милан и Палермо. Проект будет реализован к 2020 году.

Итальянские виноделы заинтересованы в покупке крымских виноградников и производстве вина под совместным итало-российским брендом, который пойдет на реализацию в Европу и ничуть не будет уступать европейскому вину по качеству. Как рассказал в интервью ТАСС председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум» (ЯМЭФ) Андрей Назаров, итальянцы очень активны и всегда приезжают с конкретными предложениями.

Кроме инвесторов, посетить уникальные достопримечательности полуострова стремятся и туристы — не только из Италии, но и из Великобритании, Турции, США.

«Я не скажу, что иностранцы прибывают в Крым толпами, но они есть. Как крымчанин уже не в первом и даже не в пятом поколении, я скажу, что в первую очередь мы должны сделать так, чтобы любой гражданин, приезжающий к нам, получил максимум оздоровительного эффекта, максимум удовольствия, информации о нашей культуре, посмотрел уникальную природу. Когда нашему человеку будет по-настоящему хорошо в родном Крыму, тогда и иностранцы потянутся к нам на отдых. Самое главное для нас — и взрослые, и дети России, чтобы расширялась сфера детского оздоровительного и познавательного туризма. Те иностранцы, кто не озабочен абстрактными политическими вопросами, с радостью приедут к нам», — говорит собеседник ФАН.

Разумеется, на полуострове по-прежнему есть свои проблемы, так как после жизни в составе Украины, признается Киселев, многое изменилось не в лучшую сторону.

«Пока Крым был в составе Украины, инфраструктура очень сильно отстала от российской. Крым разграбляли, население деградировало, упал уровень образования. Транспорт и многие отрасли пришли в запустение. Сегодня благодаря федеральной целевой программе многие вопросы решаются, — говорит Киселев. — Мы еще находимся в процессе ассимиляции. У нас происходит очень много позитивного, но есть, конечно, и свои трудности. Россия спасла два миллиона человек, и это не преувеличение, потому что у нас ситуация была бы намного хуже, чем на юго-востоке Украины. Какие бы трудности мы ни испытывали со всеми водными, транспортными и энергетическими блокадами, народ всегда стоял единым фронтом. Мечта многих поколений крымчан о возвращении домой сбылась».

Ранее депутаты парламента Венеции подготовили декларацию с просьбой отменить санкции против РФ, введенные после референдума 2014 года, и направили документ премьер-министру Италии Паоло Джентилони. Парламентарии уверены, что санкции вредят национальной экономике и ущемляют права граждан. За жителей Крыма заступились не только венецианцы: Совет итальянской Лигурии принял резолюцию о признании Крыма и отмене санкций против России и потребовал от Евросоюза изменения позиции по вопросу Крыма.