Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии
Россия
Крым по максимуму: полуостров рад свободным от политических шор туристам и инвесторам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крым по максимуму: полуостров рад свободным от политических шор туристам и инвесторам

    21:13  27 Июня 2017
    51

    Крым по максимуму: полуостров рад свободным от политических шор туристам и инвесторам

    Глава итальянского МИД Анджелино Альфано заявил, что Италия не признает Крым частью России. Такое мнение он озвучил по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Несмотря на позицию итальянского внешнеполитического ведомства, народ с ней не согласен. Многие предприниматели видят в российском Крыму перспективы для развития своего бизнеса, а туристы, несмотря на преследование со стороны Европейского союза, пусть и не организованными группами, а «дикарями», едут на российский полуостров за новыми впечатлениями.

    Крымовед, политолог, общественный деятель, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии КФУ им. Вернадского Сергей Киселев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему позиции бизнесменов, простых итальянцев и высшей политической элиты Италии столь сильно разнятся.

    «Интересы простых людей и чиновников всегда сильно различались. Не первый раз в нашей истории происходит подобное. Советский союз не признавали 20 лет. В Крыму контакты на уровне отдельных бизнесменов, корпораций и фирм были, и постепенно процесс признания нас в составе России произойдет, — комментирует для ФАН Сергей Киселев. — Позиция Европы будет такой до тех пор, пока Украина будет существовать в том виде, в каком она есть. Нужно развиваться в тех условиях, в которых мы находимся на данный момент».

    Итальянские инвесторы, готовы развивать на полуострове свой бизнес

    Такого же мнения придерживаются и итальянские инвесторы, готовые развивать на полуострове свой бизнес. На прошедшем в мае этого года Международном экономическом форуме в Ялте пять итальянских строительных фирм заявили о готовности построить в Крыму «итальянскую деревню». Отдельные части проекта, по задумке, будут олицетворять красивейшие города Италии: Флоренцию, Милан и Палермо. Проект будет реализован к 2020 году.

    Итальянские виноделы заинтересованы в покупке крымских виноградников и производстве вина под совместным итало-российским брендом, который пойдет на реализацию в Европу и ничуть не будет уступать европейскому вину по качеству. Как рассказал в интервью ТАСС председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум» (ЯМЭФ) Андрей Назаров,  итальянцы очень активны и всегда приезжают с конкретными предложениями.

    Кроме инвесторов, посетить уникальные достопримечательности полуострова стремятся и туристы — не только из Италии, но и из Великобритании, Турции, США.

    «Я не скажу, что иностранцы прибывают в Крым толпами, но они есть. Как крымчанин уже не в первом и даже не в пятом поколении, я скажу, что в первую очередь мы должны сделать так, чтобы любой гражданин, приезжающий к нам, получил максимум оздоровительного эффекта, максимум удовольствия, информации о нашей культуре, посмотрел уникальную природу. Когда нашему человеку будет по-настоящему хорошо в родном Крыму, тогда и иностранцы потянутся к нам на отдых. Самое главное для нас — и взрослые, и дети России, чтобы расширялась сфера детского оздоровительного и познавательного туризма. Те иностранцы, кто не озабочен абстрактными политическими вопросами, с радостью приедут к нам», — говорит собеседник ФАН.

    Итальянские виноделы заинтересованы в покупке крымских виноградников

    Разумеется, на полуострове по-прежнему есть свои проблемы, так как после жизни в составе Украины, признается Киселев, многое изменилось не в лучшую сторону.

    «Пока Крым был в составе Украины, инфраструктура очень сильно отстала от российской. Крым разграбляли, население деградировало, упал уровень образования. Транспорт и многие отрасли пришли в запустение. Сегодня благодаря федеральной целевой программе многие вопросы решаются, — говорит Киселев. — Мы еще находимся в процессе ассимиляции. У нас происходит очень много позитивного, но есть, конечно, и свои трудности. Россия спасла два миллиона человек, и это не преувеличение, потому что у нас ситуация была бы намного хуже, чем на юго-востоке Украины. Какие бы трудности мы ни испытывали со всеми водными, транспортными и энергетическими блокадами, народ всегда стоял единым фронтом. Мечта многих поколений крымчан о возвращении домой сбылась».

    Ранее депутаты парламента Венеции подготовили декларацию с просьбой отменить санкции против РФ, введенные после референдума 2014 года, и направили документ премьер-министру Италии Паоло Джентилони. Парламентарии уверены, что санкции вредят национальной экономике и ущемляют права граждан. За жителей Крыма заступились не только венецианцы: Совет итальянской Лигурии принял резолюцию о признании Крыма и отмене санкций против России и потребовал от Евросоюза изменения позиции по вопросу Крыма.

    Автор: Алиса Яковлева
    #россия #украина #италия #крым #климкин #назаров #киселев #альфано #джентилони #венеция #лигурия
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии

        21:37 27 Июня 2017 53
        Читать
        21:12
        Сегодня

        Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек
        20:54
        Сегодня

        Продюсер CNN объяснил фейковые новости о России погоней за высокими рейтингами
        20:19
        Сегодня

        Суд приговорил националиста Тесака к девяти годам колонии строгого режима
        20:05
        Сегодня

        Путин присвоил Большовой звание заслуженной артистки России
        18:21
        Сегодня

        Установлена мощность бомбы, сработавшей в машине украинского офицера в Киеве

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 4802

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1881

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1805

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1750

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4099
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        20:38   27 Июня 2017
        268
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        339
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1171
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        293