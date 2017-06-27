Суд приговорил националиста Тесака к девяти годам колонии строгого режима

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Москва, 27 июня. Националист Максим Марцинкевич, широко известный по прозвищу Тесак, приговорен к девяти годам колонии строгого режима по решению Бабушкинского суда Москвы. Марцинкевич был признан виновным по статьям «Хулиганство», «Разбой» и «Возбуждение ненависти и вражды».

Нападение на предполагаемых торговцев спайсами в период с 2013 по 2014 год стало одним из эпизодов этого дела. Имеется в виду акция под названием «Оккупай-наркофиляй». Суд установил, что обвиняемый совершал действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к гражданам.

Как полагает следствие, Тесак и его сторонники также избивали людей в Москве, используя металлические дубинки, электрошокеры и газовые баллончики, сообщает «Ридус».