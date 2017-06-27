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В США прекрасно знают, что президент Сирии не отдавал приказа о применении химического оружия против мирных жителей. Это подтверждает недавно обнародованная аудиозапись.

«Все, что вы знали о роли, которую США играют в сирийском кризисе — и даже ваша враждебность по отношению к РФ — основано на заведомой дезинформации и баснях агитаторов-пропагандистов», — заявляет Клэр Берниш, колумнист новостного ресурса The Free Thought Project.

Федеральное агентство новостей представляет перевод ее статьи «Внутренние источники показывают, что сирийская война — это ложь».

Благодаря известному журналисту Сеймуру Хершу мы имеем, должно быть, самое надежное доказательства жалкой двуличности нашего правительства. Уже она привела к огромному количеству смертей и — как бы это ни было абсурдно — может привести к мировой войне.

Запись беседы между американским офицером и высокопоставленным военным советником, имен которых Херш не называет, наглядно демонстрирует, что все россказни корпоративных СМИ об ужасных преступлениях Башара Асада были ложью. Асад не атаковал мирных жителей Хан-Шейхуна химическим оружием.

— У нас просто немыслимые проблемы, — заявил американский офицер в начале обнародованной Хершем аудиозаписи.

— Что случилось? — спрашивает его чиновник. — Неужели Трамп игнорирует разведданные и собирается ударить по Сирии? Что с русскими?

— Все плохо... Все совсем плохо.

— Ты вчера, наверное, не видел пресс-конференцию Трампа. Он слишком увлекся сообщениями СМИ, даже не попросил посмотреть разведданные. Думаю, русские надерут нам задницу. Просто чертовски опасно. Где нормальные, взрослые люди? Неспособность командования рассказать президенту правду, хочет он того или нет, будет считаться одним из худших моментов нашей истории.

— Не знаю. Это все не имеет никакого смысла. Мы знаем, что химической атаки не было. Сирийцы ударили по тайнику с оружием (законная военная цель). И все! Они не проводили никакого химического нападения! [...] И теперь мы пихаем в них чертову кучу «Томагавков».

— Все это время был скрытый план. В конечном итоге мы должны «открыть охоту» на Иран. Чего люди Трампа не понимают, так это то, что русские — не мнимая угроза. Более того, их военный потенциал посильнее, чем у нас.

— Не представляю, что будут делать русские. Они могут держаться позади и позволить сирийцам самим защищать свои границы. Могут к черту взорвать нас, чтобы мы вернулись обратно в Ирак. Я, честно, не знаю, чего ожидать сейчас. Все возможно. Российская противовоздушная система обороны способна устранить наши «Томагавки». Это очень большая проблема, и мы все еще должны быть начеку.

— Ты прав. Россия не станет просто стоять и смотреть. Кто за всем этим стоит? Генерал Джозеф Л. Вотель (начальник Центрального командования США — прим. ФАН)?

— Я не знаю. От какой-то шишки. Господи, какая же это проблема. Наверное, это президент. Русские взвешивают свои возможности. Все указывает на то, что они будут пассивно поддерживать Сирию и не станут вовлекать себя в это, пока их собственные интересы не будут под угрозой. Короче, все предельно логично.

В случае если вы не поняли, военный советник открыто предполагает, что военная агрессия США в Сирии — часть программы стратегического сдерживания Ирана. Конфликта с Россией там вообще не должно было быть. Госчиновник считает ее противником, которая может оказаться сильнее Запада в военном плане.

Разговор между осведомленными сторонами продолжилась и на следующий день.

— Так что там с русскими? Я правильно понял, что мы попали по российским военным объектам в Сирии? — спрашивает военный советник.

— К счастью, мы не промахнулись. Они вернули все свои самолеты и персонал на базы. Мы устроили для них дорогостоящий фейрверк.

— Они знали, где находятся наши корабли, и следили за происходящим с начала до конца. Русские в ярости. Они говорят, что у нас были настоящие разведданные и что мы знали действительную информацию об ударе по складу оружия. И они правы.

— Неважно, я думаю, выбрали мы Трампа или Клинтон. Да уж…

— Никто не говорит о настоящей причине того, почему мы сейчас в Ираке и Сирии. Миссия проходит не самым лучшим образом.

— Кто-то из ваших коллег недоволен, или все полностью согласны с происходящим?

— Тут сумасшедший дом. Подумать только, мы сообщили русским о нанесении удара за час до его проведения!

— Однако они доподлинно знали, что удар будет проведен.

— Ага, конечно же. Сейчас Fox News сообщает, что мы решили нанести удар по сирийскому аэродрому потому, что именно из этого места производились химические атаки. Фуф.

И снова, 8 апреля:

— Русские поступают чрезвычайно разумно. Несмотря на то, что показывают по новостям, они все еще пытаются снизить градус напряжения и координировать воздушные действия.

— Я не думаю, что Россия понимает, насколько серьезно Трамп воспринимает то, что происходит в Сирии. И я не думаю, что мы в действительности осознаем, сколько вреда русские могут нанести нам.

— Они демонстрируют удивительную сдержанность, будучи просто невероятно спокойными. Они, похоже, заинтересованы в деэскалации происходящего. Они не хотят потерять нашу поддержку в борьбе за уничтожение ИГ* (запрещено в РФ).

— Как мне кажется, они будут действовать так до тех пор, пока это работает. Если мы продолжим действовать так же агрессивно, как и сейчас, они рано или поздно начнут реагировать по-другому.

* Организация запрещена на территории РФ.