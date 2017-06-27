Путин присвоил Большовой звание заслуженной артистки России

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Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актрисе театра и кино Анне Большовой. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Большовой Анне Леонидовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком», — говорится в документе.

Анна Большова получила известность благодаря своей работе в театре «Ленком», где она играла в спектаклях «Королевские игры», «Тартюф», «Юнона и Авось». Более широкую известность актриса получила после роли в сериале «С новым счастьем!».