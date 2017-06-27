Путин рассказал о мощной базе промышленности России

Ижевск, 27 июня. Российская промышленность имеет мощную фундаментальную базу. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Есть уверенность в том, что мы, преодолев предыдущие сложности, при определенных усилиях, разумеется, совместных и с вашей стороны, и со стороны государства, мы пойдем дальше», — подчеркнул глава государства, который принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и «Лиги содействия оборонным предприятиям».