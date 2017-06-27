Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Путин присвоил Большовой звание заслуженной артистки России
Общество
Профсоюз работников связи заступился перед Путиным за главу «Почты России»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Профсоюз работников связи заступился перед Путиным за главу «Почты России»

    20:01  27 Июня 2017
    51

    Профсоюз работников связи заступился перед Путиным за главу «Почты России»

    Москва, 27 июня. Профсоюз работников связи опубликовал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросил не снимать с должности главу «Почты России» Дмитрия Страшнова.

    По словам авторов письма, Страшнов, чей срок полномочий истекает 1 июля, за время пребывания на посту главы «Почты России» сумел повысить показатели эффективности предприятия. При нем «Почта России» увеличила число логистических центров и сохранила штат работников, несмотря на массовые сокращения вокруг.

    Профсоюз работников связи заступился перед Путиным за главу «Почты России»

    «На наших глазах «Почта России» преображается и становится современным эффективным предприятием, предоставляющим населению качественные услуги. И все это происходит благодаря усилиям команды под руководством Д. Е. Страшнова», — говорится в письме.               

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #страшнов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Установлена мощность бомбы, сработавшей в машине украинского офицера в Киеве

        18:21 27 Июня 2017 306
        Читать
        17:53
        Сегодня

        Путин навестил жительницу Ижевска, рассказавшую на прямой линии о ветхом жилье
        17:53
        Сегодня

        Адвокат Резник вышел из состава профессоров МГЮА из‑за мемориальной доски Сталину
        17:37
        Сегодня

        Хмеймим: Герасимов обсудил с Асадом координацию действий ВВС Сирии и ВКС РФ
        17:16
        Сегодня

        Кто убивает офицеров ВСУ? Другие офицеры
        15:33
        Сегодня

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 4091

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1854

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1795

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1740

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4090
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        316
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1144
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        255
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        296