Профсоюз работников связи заступился перед Путиным за главу «Почты России»

В Избранное

Москва, 27 июня. Профсоюз работников связи опубликовал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросил не снимать с должности главу «Почты России» Дмитрия Страшнова.

По словам авторов письма, Страшнов, чей срок полномочий истекает 1 июля, за время пребывания на посту главы «Почты России» сумел повысить показатели эффективности предприятия. При нем «Почта России» увеличила число логистических центров и сохранила штат работников, несмотря на массовые сокращения вокруг.