Путин поручил главе Удмуртии решить проблему бараков

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Ижевск, 27 июня. Российский президент Владимир Путин обратился к врио главы Удмуртии Александру Бречалову с просьбой решить ситуацию с аварийным жильем в регионе.

«Не хочу показаться занудой, с бараками разберитесь, ладно», — подчеркнул российский лидер.

Бречалов, в свою очередь, заверил главу государства, что данная проблема поставлена на особый контроль.

Как отметил Путин, проблема касается, в том числе, и людей с ограниченными возможностями, а не только семьи, которая дозвонилась на «прямую линию» с жалобой на аварийность жилья.

Напомним, ранее Владимир Путин подарил путевку в Сочи жительнице Ижевска Анастасии, которая пожаловалась главе государства на условия проживания в ходе прямой линии.