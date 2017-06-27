Киркоров рассказал о ДТП с членами своей команды в Ставрополе

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Ставрополь, 27 июня. Команда певца Филиппа Киркорова попала в серьезное ДТП после концерта в Ставрополе.

Как сообщил артист, четверо членов команды и водитель на одном из перекрестков города пострадали в аварии, спровоцированной лихачами. Они получили серьезные травмы — ушибы, вывихи и переломы.

«Был на месте аварии, смотря на то, что осталось от автомобиля, большое счастье, что не случилось трагедии. Хотя и сейчас на восстановление здоровья моим коллегам потребуется ни один месяц», — сообщается на странице Кирокорова в Instagram.

Ситуация находится на контроле у мэра Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева. Певец выразил надежду, что виновные понесут наказание.