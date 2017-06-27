Путин поручил главе Минпромторга подготовить предложения по реформам в машиностроении

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Ижевск, 27 июня. Президент России Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову разработать предложения по технологическому обновлению машиностроительного комплекса России. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

Президент поручил Мантурову представить эти предложения на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным национальным проектам, которое состоится 5 июля.

«Важно ускорить технологическое обновление машиностроительного комплекса, за счет внедрения программ инновационного развития предприятий, повышения экологичности производств, а также более широкого использования цифровых технологий, которые позволяют заметно снизить издержки» — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что необходимо проводить диверсификацию оборонно-промышленного комплекса РФ, а также наращивать инвестиции в эту область за счет механизмов государственно-частного партнерства.