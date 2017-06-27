Атаковавший Россию и Украину вирус сбил с толку «Лабораторию Касперского»                                                                                                                   

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Москва, 27 июня. Компания по разработке антивирусных программ «Лаборатория Касперского» не смогла идентифицировать вирус-вымогатель, который массово атаковал Россию и Украину.

Специалисты не смогли отнести его ни к одному из известных ранее семейств вирусов. На данный момент компания изучает вредоносную программу.

«Во вторник, 27 июня, множество организаций по всему миру пострадали от масштабной атаки программы-вымогателя. По имеющимся у нас данным на текущий момент, данный шифровальщик не принадлежит к ранее известным семействам вредоносного ПО», — отметил руководитель отдела антивирусных исследований «Касперского» Вячеслав Закоржевский.

Ранее сообщалось, что множество российских компаний пострадали в результате атаки вируса. На Украине были атакованы компьютеры правительства.