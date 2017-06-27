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Специалисты Минобороны России обсудили с ООН разминирование в Сирии
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    Специалисты Минобороны России обсудили с ООН разминирование в Сирии

    19:52  27 Июня 2017  /обновлено: 19:52  27 Июня 2017
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    Специалисты Минобороны России обсудили с ООН разминирование в Сирии

    Москва, 27 июня. Службы ООН по разминированию и специалисты министерства обороны Российской Федерации обсудили работу саперов на территории Сирийской республики, а также договорились продолжить контакты. Такую информацию приводит российское военное ведомство.

    Согласно приведенным данным, был проведен брифинг о результатах работы российских саперов в Арабской республике, а также о деятельности российского Центра по подготовке специалистов в городе Хомс. Кроме того, также состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере гуманитарного разминирования.

    Как сообщает Минобороны РФ, был сделан акцент на необходимости координации работы по созданию условий для восстановления инфраструктуры, скорейшего налаживания мирной жизни населения, гуманитарному разминированию объектов культурного наследия.

    Напомним, ранее сообщалось, что достигнутая в мае Россией, Ираном и Турцией договоренность о создании зон деэскалации привела к явному сокращению уровня насилия в Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #саперы
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