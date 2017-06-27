Путин подумает над изменением формулы ценообразования в сфере гособоронзаказа

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Ижевск, 27 июня. Президент России Владимир Путин обещал подумать над вопросом изменения ценообразования при госзаказе. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Союза машиностроителей России.

По словам первого зампреда союза Владимира Гутенева, на сегодняшний день цена формируется по формуле «20 плюс 1», которая формирует рентабельность продукции у «финишеров» и «головняков» в пределах 3-5%. Однако внутри кооперации, как утверждают специалисты, эти цифры бывают еще меньше. Гутенев полагает, что при формуле «14 плюс 7» или «15 плюс 6» производство будет лучше окупаться.