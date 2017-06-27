Ритуал пожилой китаянки с двигателем самолета привел к эвакуации 150 пассажиров

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Шанхай, 27 июня. Полторы сотни пассажиров рейса их Шанхая в Гуанчжоу были эвакуированы из-за пожилой китаянки, которая решила провести ритуал на удачу.

По данным местных СМИ, женщина вместе с родственниками должна была лететь 27 июня. Когда ее подвезли на инвалидной коляске к трапу самолета, она бросила в двигатель девять монет, чтобы полет прошел успешно. Сотрудники авиакомпании China Southern Airlines заметили произошедшее и сообщили об этом техникам.

Рейс был отложен более чем на пять часов. 150 пассажиров пришлось эвакуировать на время осмотра двигателя. Виновницу инцидента задержала полиция, сообщает «Свободная пресса».