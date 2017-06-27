Тиллерсон рассказал о борьбе с работорговлей на Украине
В Избранное
Вашингтон, 27 июня. Ситуация на территории Украины в сфере борьбы с торговлей людьми улучшилась. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.
«Генеральная прокуратура Украины выпустила директивы по улучшению расследований, связанных с работорговлей», — подчеркнул дипломат, комментируя соответствующий доклад Госдепа США.
Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.