Московский ресторан начал принимать к оплате биткоины

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Москва, 27 июня. Один из московских ресторанов начал принимать к оплате биткоины. Об этом говорится в пресс-релизе заведения.

«Первый гость, который воспользовался данной услугой, посетил ресторан 27 июня по предварительной брони. После обеда москвич без труда расплатился криптовалютой со своего счета», — сообщили в ресторане.

Ресторан не намерен останавливаться только на биткоинах, поэтому в дальнейшем можно будет расплатиться другими электронными валюты, если данная услуга будет пользоваться спросом.

Стоит отметить, что обращение биткоинов пока не регулируется в России. В Центробанке заявляют, что криптовалюты могут быть легализованы в РФ к началу 2018 года.