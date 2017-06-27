Военная база США в Алабаме закрыта из-за сообщений о стрельбе

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Нью-Йорк, 27 июня. Расположенная вблизи города Хантсвилл в штате Алабама военная база Redstone Arsenal закрыта по тревоге после информации о стрельбе. По информации телеканала WFTV, там находится ведущий стрельбу человек

«Возможно нахождение стрелка в Arsenal. Объект закрыт», — приводит телеканал слова представителя военного объекта.

Напомним, в результате стрельбы в районе офиса компании UPS в Сан-Франциско погибли три человека.