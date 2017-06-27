Суд отказал в УДО экс-губернатору Брянской области Денину

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Брянск, 27 июня. Суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего губернатора Брянской области Николая Денина, который получил четыре года за злоупотребление полномочиями. Об этом во вторник сообщила прокуратура.

«Суд согласился с мнением помощника прокурора Брянской области Александра Середы об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства Денина и отказал в условно-досрочном освобождении последнего», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что Денин находится за решеткой уже 1,5 года. Он также был оштрафован на 21,8 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба, нанесенного бюджету региона.