Вирус Petya: Тимошенко связала хакерские атаки с именем Порошенко

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Киев, 27 июня. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила вирус-вымогатель Petya с президентом Украины Петром Порошенко и предложила провести перезагрузку власти в стране.

Тимошенко разместила на своей странице в Facebook картинку, на которой указано, что избавиться от вируса Petya поможет только полная перезагрузка. «Только полная перезагрузка власти спасет страну!» — написала Тимошенко.

Ранее сообщалось, что вирус-вымогатель Petya атаковал нефтяные, телекоммуникационные и финансовые российские и украинские компании. За разблокировку хакеры требуют 300 долларов.