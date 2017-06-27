Seat презентовала новый компактный кроссовер Arona

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Барселона, 27 июня. Испанская компания SEAT продемонстрировала новый кроссовер Arona во время автосалона в Барселоне. Официальная презентация автомобиля состоится осенью.

Машина оснащена трехцилиндровым двигателем TSI мощностью 95 и 115 лошадиных сил. Есть также варианты с дизельными моторами на 1,6 литров. Переднеприводной автомобиль будет выпускаться как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

SEAT Arona также сможет похвастаться светодиодными фарами, круиз- и климат-контролем, функцией бесключевого доступа и аудиосистемой с тачскрином.