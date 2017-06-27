ФИФА не нашла доказательств «сговора» при выборах страны-хозяйки ЧМ-2018

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Цюрих, 27 июня. Международная федерация футбола (FIFA) не нашла доказательств сговора при выборах страны-хозяйки ЧМ-2018. Об этом говорится в официальном отчете следственной палаты комитета по этике FIFA.

«Нет никаких признаков, что заявочный комитет России участвовал в сговоре или сотрудничал с другими членами-ассоциациями ФИФА или заявочными комитетами, чтобы влиять на процесс выборов», — указано в документе.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что страна готова к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.