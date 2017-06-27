Командование ВС США удивило заявление Белого дома по химатаке в Сирии

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Москва, 27 июня. Высокопоставленные военные Центрального командования Вооруженными силами США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, не имеют «ни малейшего представления» о происхождении данных, на которых базируется заявление Белого дома, сообщившего, что сирийское правительство якобы готовит новую химатаку.

По информации портала BuzzFeed, журналисты опросили пятерых военных из CENTCOM. Все они подчеркнули, что о предстоящем предупреждении совершенно ничего не знали.

Ранее пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер сообщил, что сирийские власти якобы готовит новую химическую атаку. По его словам, что в случае ее осуществления «Дамаск заплатит высокую цену».