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Новороссия, 27 июня. Росавиация объяснила Нидерландам отсутствие на радаре сбившей малайзийский Boeing ракеты. ВСУ готовятся заслать в ДНР диверсантов, чтобы сорвать «хлебное перемирие». Донецк встретит июль концертами классической музыки под открытым небом. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Что не сходится в голландской версии крушения Boeing

В прошлую пятницу министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок заявил, что российские локаторы могли попросту не зафиксировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing-777 рейса МН17. Так он, отвечая на вопросы голландских парламентариев, попытался объяснить, почему пуск снаряда ЗРК не подтверждается данными российской стороны.

«Тот факт, что что-то не видно на радаре, не означает, что чего-то не было», — настаивал тогда Блок.

Сегодня Росавиация официально опровергла слова Блока. По словам главы ведомства Олега Сторчевого, утверждать, что локаторы могли не заметить ракету из-за ее малого размера или расположения пусковой установки, попросту неправомерно.

Если ракета шла на встречном курсе, как утверждают в Нидерландах, то время ее полета составило бы порядка 35 секунд. Цикл обзора российского радиолокационного комплекса составляет около 10 секунд. Согласно черному ящику Boeing, его последний контакт с российским локатором произошел менее чем за полторы секунды до взрыва. Соответственно, за 35 секунд российский локатор успел бы зафиксировать два или даже три эхо-сигнала летящей в самолет ракеты.

«Однако никаких отметок в районе траектории MH17 ни за полторы секунды до катастрофы, ни ранее — в течение 3-4 обзоров — не отмечено», — сказал Сторчевой.

Соответственно, резюмирует он, ракеты, о которой говорят украинцы и часть европейских чиновников, попросту не было. Значит, причина гибели малайзийского самолета была иной.

Напомним, крушение малайзийского Boeing произошло 17 июля 2014 года. Расследование трагедии, в которой погибли 298 человек, продолжается до сих пор.

Теракты вместо перемирия

С полуночи 24 июня в Донбассе действует так называемое «хлебное перемирие». За три дня до его начала прекращение огня было согласовано участниками трехсторонней контактной группы в Минске. Предположительно, режим тишины должен охватить весь период сбора урожая и продлиться до последнего дня лета, 31 августа.

Впрочем, очень немногие в Донецке и Луганске надеются, что украинская сторона прекратит обстрелы мирных городов и сел Донбасса на все это время. Завидным достижением будет даже простое сокращение числа ударов.

Сегодня украинская сторона дала военному командованию народных республик еще один повод усомниться в своем желании выполнять договоренности. По сведениям военной разведки ДНР, в ВСУ «хлебное перемирие» воспринимают лишь как некий отвлекающий маневр: командование украинской армии готовит теракты на территории ДНР с участием диверсионно-разведывательных групп.

«Наступившее «хлебное перемирие» украинская сторона понимает и использует по-своему. По имеющейся у нас информации, противник планирует использовать диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации обстановки на территории республики», — суммирует ситуацию замком оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Басурин призывает жителей Донбасса быть бдительными и сообщать об активности неизвестных лиц и подозрительных предметах в силовые структуры народных республик.

Классическая музыка в Донецке

Может быть, уже скоро украинские диверсанты попытаются пересечь линию разграничения, но пока Донецк живет мирной жизнью. На начало июля в столице ДНР запланировано два концерта классической музыки под открытым небом. Вместе с местными исполнителями в них примут участие известные иностранные вокалисты.