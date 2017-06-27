Меркель смягчила позицию по голосованию о легализации гей-браков

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Берлин, 27 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель сняла негласный запрет для депутатов Христианско-демократического союза индивидуально голосовать за легализацию однополых браков.

Раньше единую позицию по этому вопросу представляла партия, теперь же каждый член фракции может отдать свой голос за или против легализации гей-браков.

«Я бы хотела свести дискуссию в направлении решений по совести», — отметила Меркель.

Глава государства подчеркнула, что данный вопрос является очень личным, поэтому его нельзя политизировать. Отметим, что ранее партия ХДС решительно выступала против легализации однополых браков.