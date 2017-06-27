Шотландия изменила планы проведения референдума о независимости

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Эдинбург, 27 июня. Первый министр Шотландии Никола Стерджен планирует пересмотреть планы на новый референдум о независимости региона. Она намерена прояснить ситуацию с Brexit, после чего решать вопрос о принятии законопроекта.

«Я по-прежнему считаю, что до завершения процесса Brexit граждане Шотландии должны иметь право высказаться относительно своего будущего. Нам предстоит Brexit, за который мы не голосовали», — добавила она.

Стерджен опасается, что британское правительство может вывести Соединенное Королевство из ЕС без соглашения о свободной торговле. Таким образом, приоритетной задачей для Шотландии сейчас — добиться наилучших условий Brexit для региона. После выхода Великобритании из ЕС можно будет вернуться к вопросу о референдуме, считает первый министр.

Ранее Никола Стерджен настаивала на проведении нового референдума о независимости Шотландии до начала процедуры Brexit. Однако на прошедших выборах SNP потеряла 21 мандат, после чего первый министр признала, что, возможно, ее речи были слишком рьяными.