Глава Ростеха попросил Путина сохранить объем финансирования госпрограммы вооружений

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Ижевск, 27 июня. Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина оставить прежним объем финансирования госпрограммы вооружений на 2018–2025 год.

По его словам, при выполнении ГПВ возникают скачки, особенно характерные для авиа- и морского судостроения. Обеспечение ритмичности загрузки предприятий ОПК является общей проблемой.

«Бывают скачки: в один год очень большие заказы, а в другой — падение в два-три раза. В результате возникает целый комплекс проблем, в том числе необходимость выделения средств для поддержания незадействованных производственных мощностей», — заявил Чемезов.

Он попросил Путина сохранить запланированные объемы финансирования ГПВ или их колебание в пределах 10–15%.