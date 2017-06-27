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Глава Ростеха попросил Путина сохранить объем финансирования госпрограммы вооружений
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    Глава Ростеха попросил Путина сохранить объем финансирования госпрограммы вооружений

    19:12  27 Июня 2017
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    Глава Ростеха попросил Путина сохранить объем финансирования госпрограммы вооружений

    Ижевск, 27 июня. Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина оставить прежним объем финансирования госпрограммы вооружений на 2018–2025 год.

    По его словам, при выполнении ГПВ возникают скачки, особенно характерные для авиа- и морского судостроения. Обеспечение ритмичности загрузки предприятий ОПК является общей проблемой.

    «Бывают скачки: в один год очень большие заказы, а в другой — падение в два-три раза. В результате возникает целый комплекс проблем, в том числе необходимость выделения средств для поддержания незадействованных производственных мощностей», — заявил Чемезов.

    Он попросил Путина сохранить запланированные объемы финансирования ГПВ или их колебание в пределах 10–15%.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #опк #ростех #чемезов #гпв
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