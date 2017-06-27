Путин призвал высокотехнологичные предприятия активнее работать с молодежью

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Ижевск, 27 июня. Российские высокотехнологичные предприятия должны плотнее взаимодействовать с талантливой молодежью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ижевск.

«Хочу вас еще раз попросить уделить этому больше внимания. Не только через ваши головные предприятия, а, может быть, через ваших смежников, ваших партнеров, надо побуждать их к такой работе с молодыми людьми. Не только в вузах, но и в старших классах», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что недавно встречался с учителями, которые пожаловались на недостаточное количество контактов с крупными, средними промышленными предприятиями, особенно это касается высокотехнологичных компаний.