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Полонский выступил с последним словом в суде
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    Полонский выступил с последним словом в суде

    18:58  27 Июня 2017
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    Полонский выступил с последним словом в суде

    Москва, 27 июня. Предприниматель Сергей Полонский, который обвиняется в хищении 2,6 миллиарда рублей, выступил с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.

    По словам бизнесмена, он готов вернуть деньги обманутым дольщикам.

    «Виноват или не виноват — это не вопрос. Я готов вернуть деньги и даже больше», — подчеркнул Полонский.

    Оглашение приговора по делу Сергея Полонского состоится 12 июля 2017 года.

    Полонский выступил с последним словом в суде

    Как ранее сообщал телеканал «360», жена бизнесмена Сергея Полонского надеется на то, что суд оправдает ее мужа.

    Автор: Алексей Громов
    #полонский
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