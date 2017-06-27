Полонский выступил с последним словом в суде

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Москва, 27 июня. Предприниматель Сергей Полонский, который обвиняется в хищении 2,6 миллиарда рублей, выступил с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.

По словам бизнесмена, он готов вернуть деньги обманутым дольщикам.

«Виноват или не виноват — это не вопрос. Я готов вернуть деньги и даже больше», — подчеркнул Полонский.

Оглашение приговора по делу Сергея Полонского состоится 12 июля 2017 года.

Как ранее сообщал телеканал «360», жена бизнесмена Сергея Полонского надеется на то, что суд оправдает ее мужа.