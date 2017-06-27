Сирия: ООН отмечает снижение уровня насилия в зонах деэскалации

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ООН, 27 июня. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что достигнутая в мае Россией, Ираном и Турцией договоренность о создании зон деэскалации привела к явному сокращению уровня насилия в Сирии.

Выступая во вторник с докладом на заседании Совета Безопасности, де Мистура также отметил, что эта тенденция не наблюдается повсеместно, и в некоторых районах Сирии уровень насилия в последние недели только возрастал.

Эмиссар ООН призвал активизировать усилия международного сообщества, в том числе участников переговоров в Астане, так как «значительного улучшения ситуации в области безопасности нет».

Напомним, ранее глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро заявил, что зоны деэскалации в САР привели к заметному снижению уровня насилия вокруг Идлиба и восточного Алеппо.