В Избранное

Запад использует химическое оружие против мирных жителей в иракском Мосуле и сирийской Ракке. Президент Сирии Башар Асад — не использует. Перевод материала Ministry of Propaganda and the Fight for Freedom издания Global Research представляет Федеральное агентство новостей.

Когда белый фосфор попадает на человека, он разъедает плоть до костей. Испаряющиеся газы душат и сжигают изнутри. Раны открываются вновь при контакте с воздухом. Назначение белого фосфора — убийство и запугивание мирных жителей.

Американские войска также используют ракеты MGM-140 и в Ракке, и в Мосуле. Ракеты взрываются в воздухе и рассеивают около 274 противопехотных гранат, каждая из которых убивает людей в радиусе 15 метров.

Коалиционные силы используют это оружие для проведения этнических чисток местного населения, освобождая территорию для прозападных террористических войск. В случае с Раккой Запад надеется интегрировать город в отдельный политический проект под названием «Курдистан», где основный принцип — разделяй и властвуй.

В Мосуле и Ракке возглавляемая США коалиция обеспечила эвакуационные пути для своих представителей в ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Террористы из Мосула были отправлены в Сирию, а боевики из Ракки были повторно направлены в Дейр эз-Зор.

Все эти террористы — стратегические активы Запада. У них разные названия — от «Исламского государства»* до ССА и «Ахрар Аш-Шам» (запрещена на территории РФ) — но все они выполняют одну функцию уничтожения и «балканизации» Сирии по указке своих западных работодателей.

Все западные интервенции в Сирии сводятся к военным преступлениям, но и пропаганда вездесуща и сильна. Западное население по большей части не имеет представления о преступлениях, совершаемых от их имени.

Возглавляемая США коалиция пытается уничтожать одну страну за другой, чтобы Штаты в итоге смогли контролировать то, что осталось от мира. Милитаристская элита надеется получить тотальный контроль, игнорируя международное право и национальные границы, пытаясь превратить людей во всем мире в невольных слуг международных олигархов.

Выборы сохранятся, но политическая риторика станет бессмысленной. Недавние выборы президента Трампа и премьер-министра Трюдо свидетельствуют о том, что глубинное и темное государство имеет больше власти, чем народные избранники. Сколько предвыборных обещаний кто-то из двух вышеупомянутых политиков на самом деле выполнил?

Ось сопротивления, которая включает в себя Сирию, Россию и Иран, дает надежду на международное право, национальное государство, суверенитет, самоопределение, свободу и право выбора. Если они достигнут успеха в Сирии, то многополярный мир сможет развиваться. Он будет более демократичным, а также возродит надежды на богатство, процветание и жизнь для широких групп населения, а не только для международной олигархии.

Очень показательно, что правительство США недавно отклонило законопроект Тулси Габбард о прекращении поставок оружия террористам. В разумном мире такой законопроект имел бы стопроцентную поддержку, но мы не живем в разумном мире.

Отказ Запада от вменяемости и его сближение с международной преступностью означает, что остальным, включая и страны из оси сопротивления, придется бороться за нас, за свободу и демократию — против терроризма.

* Организация запрещена на территории РФ.