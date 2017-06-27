Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

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Ижевск, 27 июня. Президент России Владимир Путин подарил путевку в Сочи жительнице Ижевска Анастасии, которая пожаловалась главе государства на условия проживания в ходе прямой линии.

«Простой, но хороший подарок — поездка в Сочи. Мы надеемся, что все, на что вы надеетесь, сбудется», — отметил он.

Отметим, что путевка рассчитана не только на саму женщину, но также на ее детей и сестру. Ранее сообщалось, что Путин навестил Анастасию в ходе своей рабочей поездки в Ижевск. Президент лично осмотрел комнатку, в которой ютится целая семья и оценил состояние дома.