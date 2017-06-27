«Джебхат ан-Нусра» отразила атаку САА в пригороде Джобар

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Дамаск, 27 июня. Боевики «Джебхат ан-Нусры» стремятся сохранить контроль над пригородом Дамаска Джобаром.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) уже не надеются сохранить контроль над пригородом Айн Тарма. Данный район имеет стратегическое значение, так как прикрывает коммуникации террористов, окопавшихся в пригороде Джобар.

Военные источники отмечают, что исламисты перебрасывают все свои силы в район Джобара для того, чтобы обеспечить максимальное сопротивление правительственным силам, которые пытаются его освободить. Сирийские военные стянули в Джобар большую группировку войск, однако продолжают терять свою бронетехнику на узких улицах населенного пункта. САА старается активнее применять авиацию.